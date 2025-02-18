Даниил Медведев одолел Карена Хачанова в первом круге турнира ATP-500 в Дохе

Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составляет $ 3 035 960. Даниил выигрывал эти соревнования в 2023 году.

В матче первого круга Медведев (4) со счётом 4:6, 7:5, 6:3 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 21-ю ракетку мира, действующего чемпиона Дохи соотечественника Карена Хачанова.

Встреча Медведева с Хачановым продлилась 2 часа и 33 минуты. В её рамках Даниил 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Карена шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Следующим соперником Медведева в Дохе станет 58-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс.