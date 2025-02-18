Ига Швёнтек в матче с Азаренко приблизилась к её рекорду по выигранным сетам с «баранкой»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла очередной сет со счётом 6:0 на турнирах категории WTA-1000.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 18:40 МСК
34
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Это произошло в матче с белоруской Викторией Азаренко в Дубае (ОАЭ). Ига взяла первую партию с «баранкой». Для Швёнтек это 28-й сет под ноль на турнирах WTA-1000. По этому показателю она с момента введения формата «тысячников» (2009 года) уступает лишь трём теннисисткам, сообщает Opta:
Виктория Азаренко (Беларусь) – 33 выигранных сета со счётом 6:0 на WTA-1000;
Каролина Возняцки (Дания) – 31;
Симона Халеп (Румыния) – 29 (завершила карьеру).
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