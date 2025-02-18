Ига Швёнтек в матче с Азаренко приблизилась к её рекорду по выигранным сетам с «баранкой»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла очередной сет со счётом 6:0 на турнирах категории WTA-1000.

Это произошло в матче с белоруской Викторией Азаренко в Дубае (ОАЭ). Ига взяла первую партию с «баранкой». Для Швёнтек это 28-й сет под ноль на турнирах WTA-1000. По этому показателю она с момента введения формата «тысячников» (2009 года) уступает лишь трём теннисисткам, сообщает Opta:

Виктория Азаренко (Беларусь) – 33 выигранных сета со счётом 6:0 на WTA-1000;

Каролина Возняцки (Дания) – 31;

Симона Халеп (Румыния) – 29 (завершила карьеру).