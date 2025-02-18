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Людмила Самсонова проиграла американке Пегуле во втором круге турнира в Дубае

Людмила Самсонова проиграла американке Пегуле во втором круге турнира в Дубае
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25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 664 963.

Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 11:50 МСК
Людмила Самсонова
25
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Во втором круге престижных соревнований Самсонова со счётом 0:6, 4:6 проиграла финалистке US Open — 2024, пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле (5).

Встреча Самсоновой с Пегулой продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Людмила три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Пегулы один эйс, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге турнира в Дубае Пегула сразится с 35-й ракеткой мира 20-летней чешкой Линдой Носковой.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
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