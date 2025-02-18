Людмила Самсонова проиграла американке Пегуле во втором круге турнира в Дубае
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25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 664 963.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 11:50 МСК
25
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
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5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Во втором круге престижных соревнований Самсонова со счётом 0:6, 4:6 проиграла финалистке US Open — 2024, пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле (5).
Встреча Самсоновой с Пегулой продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Людмила три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Пегулы один эйс, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге турнира в Дубае Пегула сразится с 35-й ракеткой мира 20-летней чешкой Линдой Носковой.
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