Людмила Самсонова проиграла американке Пегуле во втором круге турнира в Дубае

25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 664 963.

Во втором круге престижных соревнований Самсонова со счётом 0:6, 4:6 проиграла финалистке US Open — 2024, пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле (5).

Встреча Самсоновой с Пегулой продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Людмила три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Пегулы один эйс, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге турнира в Дубае Пегула сразится с 35-й ракеткой мира 20-летней чешкой Линдой Носковой.