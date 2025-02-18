Анастасия Потапова в двух сетах проиграла Ястремской на турнире WTA-1000 в Дубае
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 664 963.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 18:45 МСК
33
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
В матче второго круга Потапова со счётом 2:6, 3:6 проиграла 48-й ракетке мира из Украины Даяне Ястремской.
Встреча Потаповой с Ястремской продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Анастасия ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Даяны три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
Отметим, что чуть больше недели назад Потапова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
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