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Анастасия Потапова в двух сетах проиграла Ястремской на турнире WTA-1000 в Дубае

Анастасия Потапова в двух сетах проиграла Ястремской на турнире WTA-1000 в Дубае
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 664 963.

Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 18:45 МСК
Анастасия Потапова
33
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Даяна Ястремская
48
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

В матче второго круга Потапова со счётом 2:6, 3:6 проиграла 48-й ракетке мира из Украины Даяне Ястремской.

Встреча Потаповой с Ястремской продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Анастасия ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Даяны три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Отметим, что чуть больше недели назад Потапова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
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