Матч Мирры Андреевой во втором круге турнира в Дубае был перенесён

Организаторы турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) объявили о переносе некоторых матчей, которые должны были пройти сегодня, 18 февраля, на завтра. Причиной такого решения стали большие перерывы в текущем игровом дне, вызванные неблагоприятными погодными условиями (дожди).

В частности, из-за непогоды был перенесён на 19 февраля поединок второго круга серебряного призёра Олимпиады-2024 в паре, 14-й ракетки мира 17-летней россиянки Мирры Андреевой (12). Она сразится с чемпионкой Уимблдона-2023, 39-й ракеткой мира из Чехии Маркетой Вондроушовой.

Также на следующий день был перенесён матч Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Питон Стирнс (США). Победительница этой пары выйдет в третий круг либо на Андрееву, либо на Вондроушову.