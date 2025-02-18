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Матч Мирры Андреевой во втором круге турнира в Дубае был перенесён

Матч Мирры Андреевой во втором круге турнира в Дубае был перенесён
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Организаторы турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) объявили о переносе некоторых матчей, которые должны были пройти сегодня, 18 февраля, на завтра. Причиной такого решения стали большие перерывы в текущем игровом дне, вызванные неблагоприятными погодными условиями (дожди).

В частности, из-за непогоды был перенесён на 19 февраля поединок второго круга серебряного призёра Олимпиады-2024 в паре, 14-й ракетки мира 17-летней россиянки Мирры Андреевой (12). Она сразится с чемпионкой Уимблдона-2023, 39-й ракеткой мира из Чехии Маркетой Вондроушовой.

Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
Маркета Вондроушова
39
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Также на следующий день был перенесён матч Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Питон Стирнс (США). Победительница этой пары выйдет в третий круг либо на Андрееву, либо на Вондроушову.

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