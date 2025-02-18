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Даниил Медведев в матче с Хачановым впервые в сезоне обыграл соперника из топ-30

Даниил Медведев в матче с Хачановым впервые в сезоне обыграл соперника из топ-30
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Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в сезоне-2025 одолел соперника, стоящего в топ-30 рейтинга ATP.

Это произошло на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который Медведев выигрывал в 2023 году. В матче первого круга Медведев (4) со счётом 4:6, 7:5, 6:3 победил серебряного призёра Олимпиады-2020, 21-ю ракетку мира, действующего чемпиона Дохи соотечественника Карена Хачанова. Для Карена это поражение стало третьим подряд.

Медведев на данный момент в 2025 году провёл восемь официальных матчей, в которых одержал пять побед.

Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Следующим соперником Даниила в Дохе станет 58-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс.

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