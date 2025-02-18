Новак Джокович в двух сетах проиграл Берреттини в первом круге турнира в Дохе
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).
В матче первого круга Джокович (3) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграл 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини. Для итальянца это первая в карьере победа над Новаком.
Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 19:35 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
35
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Отметим, что этот матч стал для Джоковича первым в одиночном разряде после травмы бедра, полученной на Australian Open — 2025. Изначально предполагалось, что Джокович пропустит два-три месяца. Однако Новак отсутствовал в туре меньше месяца.
Следующим соперником Берреттини в Дохе станет 51-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор.
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