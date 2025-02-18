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Новак Джокович в двух сетах проиграл Берреттини в первом круге турнира в Дохе

Новак Джокович в двух сетах проиграл Берреттини в первом круге турнира в Дохе
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

В матче первого круга Джокович (3) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграл 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини. Для итальянца это первая в карьере победа над Новаком.

Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 19:35 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Маттео Берреттини
35
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Отметим, что этот матч стал для Джоковича первым в одиночном разряде после травмы бедра, полученной на Australian Open — 2025. Изначально предполагалось, что Джокович пропустит два-три месяца. Однако Новак отсутствовал в туре меньше месяца.

Следующим соперником Берреттини в Дохе станет 51-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор.

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