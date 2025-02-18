Вероника Кудерметова — Арина Соболенко: россиянка проиграла стартовый сет матча в Дубае
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Завершился первый сет матча 50-й ракетки мира российской теннисистки Вероники Кудерметовой с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Стартовую партию со счётом 6:3 взяла Соболенко.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 20:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|3
50
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Первый сет встречи Кудерметовой с Соболенко продлился 55 минут. В его рамках Вероника реализовала один брейк-пойнт из пяти завоёванных. Арина же — два из пяти заработанных.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Арина Соболенко во втором круге турнира в Дубае.
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