Вероника Кудерметова — Арина Соболенко: россиянка проиграла стартовый сет матча в Дубае

Завершился первый сет матча 50-й ракетки мира российской теннисистки Вероники Кудерметовой с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Стартовую партию со счётом 6:3 взяла Соболенко.

Первый сет встречи Кудерметовой с Соболенко продлился 55 минут. В его рамках Вероника реализовала один брейк-пойнт из пяти завоёванных. Арина же — два из пяти заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Арина Соболенко во втором круге турнира в Дубае.