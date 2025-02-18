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Вероника Кудерметова — Арина Соболенко: россиянка проиграла стартовый сет матча в Дубае

Вероника Кудерметова — Арина Соболенко: россиянка проиграла стартовый сет матча в Дубае
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Завершился первый сет матча 50-й ракетки мира российской теннисистки Вероники Кудерметовой с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Стартовую партию со счётом 6:3 взяла Соболенко.

Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 20:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
3 		3
         
Вероника Кудерметова
50
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Первый сет встречи Кудерметовой с Соболенко продлился 55 минут. В его рамках Вероника реализовала один брейк-пойнт из пяти завоёванных. Арина же — два из пяти заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Арина Соболенко во втором круге турнира в Дубае.

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