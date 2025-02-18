Даниил Медведев раскрыл секрет волевой победы над Кареном Хачановым в Дохе

Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев раскрыл секрет волевой победы (4:6, 7:5, 6:3) над Кареном Хачановым в первом круге турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).
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— Что тебя больше всего порадовало в возвращении в Доху?
— Мне удалось повысить свой уровень по ходу матча по причине, которая, на самом деле, от меня не зависела. Но я кое-что изменил. Я сменил ракетки. В какой-то момент встречи я почувствовал, что проиграю, поэтому полностью поменял ракетку… Мне удалось сыграть лучше. За счёт этих действий мне удалось проявить стойкость и соревноваться с ним.
— Объясни разницу между ракеткой, которая у тебя была, и той, на которую ты её сменил.
— Я взял ракетку, которой могу бить в полную силу. Случаются дни, когда я ни одним мячом не попадаю в корт и проигрываю 0:6, 0:6. Но как только я её взял, я почувствовал себя так… На самом деле, это помогло мне прибавить в мощи. Я не допустил большого количества невынужденных ошибок. Я рад этому. Менять ракетки по ходу матча на каждом турнире – это, конечно, не идеальное решение. Однако иногда мне приходится это делать.
— Вы делали это раньше? Меняли ракетки в середине матча и возвращались, чтобы выиграть?
— Почти каждую неделю. Потому что каждая неделя — это совершенно другое покрытие. Совершенно другие мячи. Марсель был на удивление хорош. Роттердам был медленным. Здесь было ещё медленнее. Так что, на мой взгляд, нельзя играть с одинаковыми характеристиками ракеток. Если только ты не знаешь, как разгонять эти «мёртвые» шары, а я этого не умею, — сказал Медведев в интервью на корте.
- 18 февраля 2025
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