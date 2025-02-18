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Маттео Берреттини прокомментировал первую в карьере победу над Джоковичем

Маттео Берреттини прокомментировал первую в карьере победу над Джоковичем
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35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал первую в карьере победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Она произошла в первом круге турнира ATP-500 в Дохе (Катар). Маттео победил со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 19:35 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Маттео Берреттини
35
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Это то, чего я хотел добиться уже долгое время. Я играл с ним на самых важных турнирах ATP-тура. Мне выпали честь и удовольствие играть с ним. Хотел бы я сравниться с ним и выиграть один из тех матчей. Я очень много работал, чтобы вернуться сюда и быть на этом уровне. Я знал, что мой уровень высок. Мне просто нужны были такие матчи. Тяжёлая работа, которую я проделал в последние месяцы, сегодня дала свои плоды. Я доволен своим выступлением. Мне понравилось проводить время на корте, и это самое главное», — сказал Берреттини в интервью на корте.

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