Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко во втором круге турнира в Дубае

Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко во втором круге турнира в Дубае
Комментарии

50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 20:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Вероника Кудерметова
50
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Во втором раунде соревнований Кудерметова (Q) со счётом 3:6, 4:6 проиграла трёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко (1).

Встреча Кудерметовой с Соболенко продлилась 1 час и 50 минут. В её рамках Вероника три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Арины три эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Далее в Дубае Соболенко предстоит сразиться с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Элина Свитолина (Украина).

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
Материалы по теме
Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика
Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android