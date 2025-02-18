Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко во втором круге турнира в Дубае
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50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 20:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
50
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Во втором раунде соревнований Кудерметова (Q) со счётом 3:6, 4:6 проиграла трёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко (1).
Встреча Кудерметовой с Соболенко продлилась 1 час и 50 минут. В её рамках Вероника три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Арины три эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Далее в Дубае Соболенко предстоит сразиться с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Элина Свитолина (Украина).
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