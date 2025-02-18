Энди Роддик назвал «смехотворным» срок дисквалификации Синнера

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик впервые прокомментировал мировое соглашение между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Слушайте, скажу это прямо – я не думаю, что Синнер сознательно сжульничал, не думаю, что он сделал это намеренно. Я считаю, что его тренер облажался эпичным образом, но мы несём ответственность за то, что делают наши команды. Вот почему мы здесь обсуждаем дисквалификацию. Не потому, что считаем Синнера виновным. Не потому, что он сознательно что-то делал, а потому, что мы несём ответственность за действия членов наших команд.

Просто невозможно придумать более удобный момент для отстранения. Начинаешь его через 10 дней после Открытого чемпионата Австралии и заканчиваешь даже не перед «Ролан Гаррос», а прямо перед возвращением на «Мастерс» в Риме. Невозможно выбрать более выгодного варианта для Янника, что, как вы понимаете, либо странно, либо является лучшим совпадением, которое когда-либо случалось с командой. Это чрезвычайно удобное время. Мой разум автоматически хочет узнать, как вести такие переговоры. Как происходит этот разговор, помогающий избежать суда.

Думаю, у меня появилось больше вопросов после этого решения, чем было до него. Я чувствовал себя довольно уверенно, не думая, что он сделал это намеренно. Я склонен полагать, что Янник, по крайней мере, действовал добросовестно всё это время.

Теперь вся эта история с тем, что ты играешь на первом крупном турнире, выигрываешь его, а затем немного отдыхаешь, знаете, как после сиесты, а затем продолжаешь на неделе, проводишь разминочный турнир в Риме и потом не пропускаешь ни одного крупного турнира. Не знаю, как может быть, что команде Синнера так повезло, но сроки просто смехотворны», — приводит слова Роддика Tennis 365 со ссылкой на эфир Served Podcast.