Джокович впервые с Олимпиады-2016 потерпел поражение в первом круге хардового турнира

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в первом круге турнира на хардовом покрытии впервые с Олимпиады-2016 (8 августа 2016 года). Тогда, в первом круге ОИ-2016 Джокович (1) неожиданно проиграл Хуан-Мартину дель Потро со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7). Дель Потро впоследствии завоевал серебро.

После августа 2016 года Джокович не уступал в первых кругах хардовых турниров до 18 февраля 2025 года, сообщает Tennis Abstract. На турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) Джокович (3) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграл 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини.