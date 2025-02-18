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Джокович впервые с Олимпиады-2016 потерпел поражение в первом круге хардового турнира

Джокович впервые с Олимпиады-2016 потерпел поражение в первом круге хардового турнира
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в первом круге турнира на хардовом покрытии впервые с Олимпиады-2016 (8 августа 2016 года). Тогда, в первом круге ОИ-2016 Джокович (1) неожиданно проиграл Хуан-Мартину дель Потро со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7). Дель Потро впоследствии завоевал серебро.

Олимпиада (м). 1-й круг
08 августа 2016, понедельник. 02:25 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		7 7
         
Хуан-Мартин дель Потро
141
Аргентина
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро

После августа 2016 года Джокович не уступал в первых кругах хардовых турниров до 18 февраля 2025 года, сообщает Tennis Abstract. На турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) Джокович (3) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграл 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини.

Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 19:35 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Маттео Берреттини
35
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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