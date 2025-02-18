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ATP опровергла стрельбу во время матча Денисова в Конго. Это были плановые учения полиции

ATP опровергла стрельбу во время матча Денисова в Конго. Это были плановые учения полиции
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выступила с заявлением касательно неординарного случая на грунтовом турнире серии «челленджер» в Браззавиле (столица Республики Конго).

Во время встречи 24-летнего российского теннисиста Ивана Денисова (1119-я ракетка мира) с Гуйем Деном Оуденом из Нидерландов (341-я ракетка мира) раздались звуки стрельбы возле корта. После выстрелов кто-то за пределами стадиона бросил дымовые шашки, а позднее появилась бронемашина. Теннисисты, судьи и персонал оперативно покинули корт. Спустя некоторое время матч был доигран.

«Мы подтверждаем, что сегодня матчи на «челленджере» в Браззавиле были временно приостановлены из-за плановых учений в полицейской академии, находящейся неподалёку от кортов. Приостановка длилась около 10 минут, после чего встречи возобновились без проблем», — говорится в официальном заявлении ассоциации.

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