Мухова вышла в третий круг турнира в Дубае, обыграв Радукану
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17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 664 963.
В матче второго круга Мухова (14) со счётом 7:6 (8:6), 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2021, 61-ю ракетку мира британку Эмму Радукану (уайлд-кард).
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
61
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
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17
Каролина Мухова
К. Мухова
Встреча Муховой с Радукану продлилась 2 часа и 7 минут. В её рамках Каролина четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Эммы шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Муховой в Дубае станет 53-я ракетка мира из США Маккартни Кесслер.
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