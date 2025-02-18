Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мухова вышла в третий круг турнира в Дубае, обыграв Радукану

Мухова вышла в третий круг турнира в Дубае, обыграв Радукану
Комментарии

17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 664 963.

В матче второго круга Мухова (14) со счётом 7:6 (8:6), 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2021, 61-ю ракетку мира британку Эмму Радукану (уайлд-кард).

Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Эмма Радукану
61
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча Муховой с Радукану продлилась 2 часа и 7 минут. В её рамках Каролина четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Эммы шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Муховой в Дубае станет 53-я ракетка мира из США Маккартни Кесслер.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
Материалы по теме
Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика
Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android