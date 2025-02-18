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«Дурно пахнет». Мартина Навратилова высказалась о соглашении Синнера с ВАДА

«Дурно пахнет». Мартина Навратилова высказалась о соглашении Синнера с ВАДА
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова впервые прокомментировала мировое соглашение между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Я думаю, что это всё ещё дурно пахнет. Мы стараемся не допускать допингистов… А Янник Синнер не из таких… Трёхмесячная дисквалификация никому не поможет. По крайней мере, Янник покончит с этим и отправится в вынужденный отпуск. Теннис проигрывает во всех отношениях», — написала Навратилова в социальных сетях.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

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