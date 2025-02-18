Джокович прокомментировал поражение от Берреттини на старте турнира в Дохе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на предположение журналиста, что его поражение в первом круге турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) связано с незалеченной травмой.
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В Дохе Джокович (3) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграл 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини. Этот матч стал для Джоковича первым в одиночном разряде после травмы бедра, полученной на Australian Open — 2025.
«Нет, я не чувствовал ни боли, ни какого либо дискомфорта. Просто меня победил более сильный игрок. Конечно, мой уровень был не таким, как я хотел. Я двигался не так хорошо, но у меня ничего не болело, так что моему поражению нет оправдания. Маттео провёл мастер-класс. Тактически он был безупречен и очень хорошо подавал. Это его заслуга», — приводит слова Джоковича L’Equipe.
- 18 февраля 2025
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