Джокович: сейчас всё не так, как 10–15 лет назад. Заботиться о теле становится всё сложнее

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, каково это – поддерживать себя в форме спортсмена элитного уровня в возрасте 37 лет.

— В последние годы вам приходится чаще сталкиваться с травмами.

— Да, их стало больше, это точно. Сейчас всё не так, как 10–15 лет назад. Я по-прежнему стараюсь ежедневно заботиться о своём теле, но это становится сложнее. Делаю всё, что в моих силах, учитывая обстоятельства, — приводит слова Джоковича L’Equipe.

На Australian Open — 2025 Джокович получил травму бедра. Изначально предполагалось, что из-за неё он пропустит два-три месяца. Однако Новак вернулся в тур спустя почти месяц.