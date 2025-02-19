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Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 18 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 18 февраля
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18 февраля состоялся очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его наиболее заметных матчей.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Второй круг, 18 февраля:

  • Паула Бадоса (Испания) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:2, 6:1;
  • Линда Носкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия) — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3;
  • Жасмин Паолини (Италия) — Ева Лис (Германия) — 6:2, 7:5;
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Моюка Учижима (Япония) – 6:3, 6:2;
  • Джессика Пегула (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:0, 6:4;
  • Даяна Ястремская (Украина) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:3;
  • Софья Кенин (США) — Марта Костюк (Украина) — 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5);
  • Ига Швёнтек (Польша) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:0, 6:2;
  • Клара Таусон (Дания) — Элина Свитолина (Украина) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4);
  • Маккартни Кесслер (США) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 7:5;
  • Каролина Мухова (Чехия) — Эмма Радукану (Великобритания) — 7:6 (8:6), 6:4;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:4.
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