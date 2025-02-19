Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 18 февраля

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18 февраля состоялся очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его наиболее заметных матчей.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Второй круг, 18 февраля: