Циципас проиграл Меджедовичу на старте турнира в Дохе. Хамад травмировался во время матча
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).
В матче первого круга Циципас (6) со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:7 (5:7) проиграл 73-й ракетке мира из Сербии Хамаду Меджедовичу. Встреча игроков продлилась 2 часа и 45 минут.
Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 21:30 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|6 5
|
|5
|7 7
73
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Отметим, что в решающем сете Меджедович получил травму: в одном из розыгрышей Хамад растянулся в шпагате и почувствовал резкий дискомфорт в мышце. После этого он покинул корт, физиотерапевт наложил ему тейп. Серб продолжил матч, хромая на одну ногу.
Фото: скриншот из трансляции
Следующим соперником Меджедовича в Дохе станет 23-я ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим.
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