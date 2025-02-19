Циципас проиграл Меджедовичу на старте турнира в Дохе. Хамад травмировался во время матча

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

В матче первого круга Циципас (6) со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:7 (5:7) проиграл 73-й ракетке мира из Сербии Хамаду Меджедовичу. Встреча игроков продлилась 2 часа и 45 минут.

Отметим, что в решающем сете Меджедович получил травму: в одном из розыгрышей Хамад растянулся в шпагате и почувствовал резкий дискомфорт в мышце. После этого он покинул корт, физиотерапевт наложил ему тейп. Серб продолжил матч, хромая на одну ногу.

Фото: скриншот из трансляции

Следующим соперником Меджедовича в Дохе станет 23-я ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим.