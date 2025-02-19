Эмма Радукану не смогла сдержать слёз во время матча с Муховой в Дубае

Чемпионка US Open – 2021 61-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану не смогла сдержать эмоций по ходу матча первого круга с 17-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), организаторы которого предоставили ей уайлд-кард.

В самом начале встречи, при счёте 2:0 в пользу Муховой Радукану подошла к судейской вышке, что-то сказала арбитру (это явно вызвало у него беспокойство), после чего спряталась за вышкой в слезах.

Фото: скриншот из трансляции

В данный момент точно неизвестно, что вызвало у Радукану такие эмоции. Однако, по сообщениям нескольких теннисных пабликов с опорой на зрителя матча, после вмешательства судьи полиция вывела с корта некоего мужчину.

Фото: скриншот из трансляции

Проверить состояние Радукану к вышке подошла и Мухова, поддержав соперницу. Спустя время Эмма вытерла полотенцем слёзы и продолжила матч. Британка проиграла его со счётом 6:7 (6:8), 4:6.