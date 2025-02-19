Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 18 февраля

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18 февраля состоялся очередной игровой день хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), действующим чемпионом которого является россиянин Карен Хачанов. Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его наиболее заметных матчей.

Теннис. ATP-500, Доха (Катар). Первый круг, 18 февраля: