Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 18 февраля

Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 18 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

18 февраля состоялся очередной игровой день хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), действующим чемпионом которого является россиянин Карен Хачанов. Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его наиболее заметных матчей.

Теннис. ATP-500, Доха (Катар). Первый круг, 18 февраля:

  • Алекс де Минор (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:5;
  • Лука Нарди (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 6:3;
  • Даниил Медведев (Россия) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 7:5, 6:3;
  • Андрей Рублёв (Россия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:4;
  • Маттео Берреттини (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 (7:4), 6:2;
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Кентен Алис (Франция) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:2);
  • Хамад Меджедович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:5).
Сетка турнира ATP-500 в Дохе
Календарь турнира ATP-500 в Дохе
Материалы по теме
Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика
Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android