Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 18 февраля
18 февраля состоялся очередной игровой день хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), действующим чемпионом которого является россиянин Карен Хачанов. Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его наиболее заметных матчей.
Теннис. ATP-500, Доха (Катар). Первый круг, 18 февраля:
- Алекс де Минор (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:5;
- Лука Нарди (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 6:3;
- Даниил Медведев (Россия) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 7:5, 6:3;
- Андрей Рублёв (Россия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:4;
- Маттео Берреттини (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 (7:4), 6:2;
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Кентен Алис (Франция) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:2);
- Хамад Меджедович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:5).
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