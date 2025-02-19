Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро, где сыграет с Шевченко

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В матче первого круга он обыграл китайца, 69-го в рейтинге ATP Бу Юньчаокэтэ со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. За это время Зверев сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету китайца пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Зверев встретится с казахстанским теннисистом Александром Шевченко, который в матче первого круга победил бразильца Фелипе Мелигени-Альвеса.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Призовой фонд — $ 2,39 млн.

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