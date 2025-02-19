Соболенко прокомментировала победу в реванше в матче с Кудерметовой на турнире в Дубае

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о победе над 50-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу белоруски.
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«Надеялась взять реванш у них обеих (ранее Кудерметова обыграла Александрову в первом круге турнира. Соболенко проигрывала обеим россиянкам в последних матчах. — Прим. «Чемпионата»). Для меня было неважно, кто из них выйдет на матч со мной. Кудерметова непредсказуема. Я очень рада, что смогла играть сегодня, выиграть этот матч. Я рада, что победила в этом сложном матче с Вероникой. Игра с [Кудерметовой] всегда похожа на американские горки. Вот почему я довольна тем, как я сегодня сохраняла концентрацию. Как бы она ни играла, я боролась, пытаясь сосредоточиться на себе и своей игре», — приводит слова Соболенко WTA.
Напомним, до этой игры Вероника выиграла у Арины две личных встречи подряд. Далее в Дубае Соболенко сыграет с Кларой Таусон (Дания), которая обыграла Элину Свитолина (Украина).
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