Иван Денисов прокомментировал приостановку матча из-за звуков стрельбы в Конго

1119-я ракетка мира российский теннисист Иван Денисов прокомментировал инцидент со звуками стрельбы возле корта во время матча грунтового «челленджера» в Браззавиле (столица Республики Конго) с 341-м номером рейтинга ATP Гуйем Деном Оуденом из Нидерландов (1:6, 3:6).

«Честно, сначала даже не понял, что произошло, потому что был разгар матча, шла плотная борьба во втором сете. Сперва услышали просто хлопки, тогда даже не понял ничего, потому что там (у корта) достаточно большая, высокая бетонная стена, за которой не видно, что происходит. Единственное, что было слышно, что недалеко огромное количество людей, так как совсем рядом футбольный стадион, и, по всей видимости, проходил какой‑то матч. Я подумал, что просто идет скопление фанатов либо до, либо после матча. И вот мы услышали эти звуки, похожие на выстрелы, на хлопки, и первая моя мысль: может быть, это просто футбольные фанаты жгут файера или взрывают петарды — то, что, условно говоря, не причиняет никакого вреда.

Но потом звуки начали чуть отличаться. Первые два звука были больше похожи на выстрелы, а дальше, видимо, распыляли какие‑то газовые баллоны — либо перцовые, либо дымовые шашки. Это вмешалась именно сама полиция. Достаточно быстро начал идти дым, мы оставались еще на корте в это время. Даже по видео видно, что я абсолютно спокойно себя чувствовал, не ощущал никакой паники, потому что за стеной ничего не видно. Не было слышно никаких криков, исключительно хлопки.

Когда уже дым начал доходить до кортов, непосредственно до нас, стало очень сложно дышать, начало драть горло, глаза заслезились, всю кожу начало очень сильно жечь. Потому мы достаточно быстро сами накинули полотенца на лица, чтобы можно было дышать и просто добежали до первого здания. Все разошлись по углам и не понимали, что происходит. Организаторы тоже вначале ничего не говорили. 15–20 минут мы просидели в полной тишине, в раздумьях, что происходит, после чего официальные лица турнира пригласили нас обратно на корт — и все было нормально.

… В целом, больше никаких проблем не было, ничего не происходило. Турнир возобновился и до сих пор идет. Сейчас пойду играть свой парный матч. Так что тут я могу рассказать только об официальной версии, которую нам донесли: несогласованные полицейские учения. Якобы полиция не знала, что турнир тут проходит, потому и произошла такая ситуация. Не знаю, насколько это правда. Мне сложно что‑то оценить», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Во втором сете матче Ден Оуден — Денисов при счёте 6:1, 2:2 игра была остановлена из-за звуков стрельбы и хлопков за пределами корта в непосредственной близости от него. Теннисисты покинули корт, через некоторое время матч был доигран. Позднее ATP выступила с официальным заявлением, объяснив этот инцидент плановыми учениями полиции.

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