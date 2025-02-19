Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 19 февраля

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Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. 2-й/3-й круг, 19 февраля (время московское)