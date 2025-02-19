Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 19 февраля
Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.
Теннис. WTA-1000, Дубай. 2-й/3-й круг, 19 февраля (время московское)
- 10:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Эмма Наварро (США).
- 10:00. Сорана Кырстя (Румыния) — Алисия Паркс (США).
- 10:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Питон Стирнс (США).
- 10:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия).
- 11:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания).
- 12:00. Линда Носкова (Чехия) — Джессика Пегула (США).
- 12:00. Даяна Ястремская (Украина) — Ига Швёнтек (Украина).
- 12:00. Софья Кенин (США) — Жасмин Паолини (Италия).
- 16:30. Маккартни Кесслер (США) — Каролина Мухова (Чехия).
- 17:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Клара Таусон (Дания).
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