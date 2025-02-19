Вондроушова — Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча в Дубае начнётся в 10:00

Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 39-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова и 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 10:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андреевой. Она выиграла у Вондроушовой в прошлом году в третьем круге грунтового «тысячника» в Мадриде — 7:5, 6:1.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.