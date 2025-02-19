Турнир ATP-500 в Дохе: расписание игрового дня 19 февраля

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Сегодня, 19 февраля, состоится очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. Второй круг, 19 февраля (время московское):

14:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Алекс де Минор (Австралия)

16:00. Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Джек Дрейпер (Великобритания)

16:00. Андрей Рублёв (Россия) — Нуну Боржеш (Португалия)

16:00. Зизу Бергс (Бельгия)— Даниил Медведев (Россия)

17:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Иржи Легечка (Чехия)

17:30. Маттео Берреттини (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

17:30. Хамад Меджедович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

19:00. Карлос Алькарас (Испания) — Лука Нарди (Италия)

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.