Андрей Рублёв — Нуну Боржеш: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дохе

Сегодня, 19 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч второго круга, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 39-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боржеш.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Нуну Боржеш, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Рублёв и Боржеш ранее встречались лишь раз. Единственный матч спортсмены провели в первом круге хардового турнира в Базеле в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Рублёва. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.