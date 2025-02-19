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Андрей Рублёв — Нуну Боржеш: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дохе

Андрей Рублёв — Нуну Боржеш: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дохе
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Сегодня, 19 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч второго круга, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 39-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боржеш.

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 16:00 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Нуну Боржеш
39
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Нуну Боржеш, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Рублёв и Боржеш ранее встречались лишь раз. Единственный матч спортсмены провели в первом круге хардового турнира в Базеле в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Рублёва. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

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