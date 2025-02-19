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Зизу Бергс — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дохе

Зизу Бергс — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дохе
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Сегодня, 19 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч второго круга, в котором встретятся 58-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс и шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 16:00 МСК
Зизу Бергс
58
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Зизу Бергс — Даниил Медведев, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Даниил Медведев и Зизу Бергс ранее не встречались. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В первом круге турнира Хачанов проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Зизу Бергс в первом круге обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

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