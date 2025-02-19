«Она — легенда». Ига Швёнтек — об Азаренко после победы над ней в Дубае

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек тепло отозвалась о двукратной чемпионке мэйджоров, 34-й ракетке мира белорусской теннисистке Виктории Азаренко после победы над ней во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Она — легенда. Я очень её уважаю. Её карьера выдающаяся. Она по-прежнему играет очень хорошо», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу польской теннисистки. Следующей соперницей Швёнтек на турнире в Дубае станет 48-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская.