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«Она — легенда». Ига Швёнтек — об Азаренко после победы над ней в Дубае

«Она — легенда». Ига Швёнтек — об Азаренко после победы над ней в Дубае
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек тепло отозвалась о двукратной чемпионке мэйджоров, 34-й ракетке мира белорусской теннисистке Виктории Азаренко после победы над ней во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 18:40 МСК
Виктория Азаренко
34
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Она — легенда. Я очень её уважаю. Её карьера выдающаяся. Она по-прежнему играет очень хорошо», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу польской теннисистки. Следующей соперницей Швёнтек на турнире в Дубае станет 48-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская.

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