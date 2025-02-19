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Даниил Медведев — об эмоциях: у меня что-то вроде биполярного расстройства, да?

Даниил Медведев — об эмоциях: у меня что-то вроде биполярного расстройства, да?
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своих эмоциональных всплесках по ходу матчей, а также отметил схожесть в характерах со своей старшей дочерью Алисой.

«У меня что-то вроде биполярного расстройства, да? Когда нахожусь на корте, я очень сосредоточен, и адреналин зашкаливает. Когда адреналина больше нет, я спокоен. Не понимаю, почему я должен из-за этого расстраиваться. Но на корте всё по-другому.

Так было со мной с самого детства, и сейчас я замечаю это и у своей дочери. Я работал со специалистами, психологами. Может быть, это идёт из детства, может быть, нет. Но да, пока мы ещё не закончили воспитывать нашу дочь, иногда она ведёт себя, как я. Возможно, это генетическое...» — приводит слова Медведева L'Equipe.

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