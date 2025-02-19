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Даниил Медведев: на корте я сражаюсь не на жизнь, а на смерть

Даниил Медведев: на корте я сражаюсь не на жизнь, а на смерть
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои эмоции по ходу победного матча первого круга на турнире в Дохе, в котором он играл с соотечественником Кареном Хачановым.

Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«На корте я сражаюсь не на жизнь, а на смерть. Я играю, чтобы победить, быть конкурентоспособным. Единственное, что имеет значение — это победа в матче. Могут произойти вещи, которые вас разозлят. Например, я разозлился, потому что понимал, что проиграю первый сет, и чувствовал, что играю плохо.

Я попытался сосредоточиться, но это определённо не получилось. Однако я быстро со всем разбираюсь. На корте требуется очень много энергии, чтобы оставаться сосредоточенным. Сейчас я очень рад вернуться на корт ещё для одного матча. Где придётся снова сосредоточиться...» — приводит слова Медведева L'Equipe.

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