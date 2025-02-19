Даниил Медведев: на корте я сражаюсь не на жизнь, а на смерть

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои эмоции по ходу победного матча первого круга на турнире в Дохе, в котором он играл с соотечественником Кареном Хачановым.

«На корте я сражаюсь не на жизнь, а на смерть. Я играю, чтобы победить, быть конкурентоспособным. Единственное, что имеет значение — это победа в матче. Могут произойти вещи, которые вас разозлят. Например, я разозлился, потому что понимал, что проиграю первый сет, и чувствовал, что играю плохо.

Я попытался сосредоточиться, но это определённо не получилось. Однако я быстро со всем разбираюсь. На корте требуется очень много энергии, чтобы оставаться сосредоточенным. Сейчас я очень рад вернуться на корт ещё для одного матча. Где придётся снова сосредоточиться...» — приводит слова Медведева L'Equipe.