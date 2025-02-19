Мирра Андреева выиграла девять последних геймов у Вондроушовой и вышла в 3-й круг Дубая

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором раунде она одержала победу над чемпионкой Уимблдона-2023 чешкой Маркетой Вондроушовой (39-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:0.

Вондроушова подавала на первый сет при счёте 5:4. После этого Андреева выиграла все геймы в матче.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Андреева выполнила шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Вондроушовой два эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае Мирра Андреева поборется с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Питон Стирнс (США).