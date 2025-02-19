Чжэн Циньвэнь проиграла третий матч подряд. Она уступила Стирнс во 2-м круге Дубая

Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь потерпела третье поражение подряд на турнире WTA. Во втором круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ) китаянка проиграла американке Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. За это время Циньвэнь выполнила 12 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Стирнс ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Неудачная серия Циньвэнь тянется с Australian Open — 2025. В нынешнем сезоне она сумела выиграть лишь один матч, в первом круге AO.