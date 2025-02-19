Чжэн Циньвэнь проиграла третий матч подряд. Она уступила Стирнс во 2-м круге Дубая
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Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь потерпела третье поражение подряд на турнире WTA. Во втором круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ) китаянка проиграла американке Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 4:6.
Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 10:10 МСК
8
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|4
|4
|
|6
|6
46
Питон Стирнс
П. Стирнс
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. За это время Циньвэнь выполнила 12 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Стирнс ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Неудачная серия Циньвэнь тянется с Australian Open — 2025. В нынешнем сезоне она сумела выиграть лишь один матч, в первом круге AO.
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