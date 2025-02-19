Паолини с «баранкой» проиграла Кенин в третьем круге Дубая. Итальянка не защитила титул
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Чемпионка Australian Open — 2020, 56-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В третьем круге она обыграла итальянку Жасмин Паолини, занимающую четвёртую строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:0.
Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 12:10 МСК
56
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
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4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Кенин выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Паолини четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В 2024 году Паолини победила на этом турнире. Она потеряет 880 очков и опустится минимум на две строчки в рейтинге WTA.
В четвертьфинале Софья Кенин сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания).
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