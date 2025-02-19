«Никаких оправданий». Джокович опубликовал пост после поражения от Берреттини в Дохе
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях после поражения в одиночном разряде на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). Серб проиграл итальянцу Маттео Берреттини в первом круге.
Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 19:35 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
35
Маттео Берреттини
М. Берреттини
«Не на это я надеялся, но рад вернуться на корт. Я всё ещё работаю над тем, чтобы вернуться на желаемый уровень, но я играл без боли, так что никаких оправданий. Маттео играл лучше в этот день и заслужил свою победу. Удачи, Маттео, и спасибо, Катар, за вашу поддержку», — написал Джокович на личной странице в соцсети Х.
Отметим, что на турнире в Дохе Джокович выступает ещё и в парном разряде. В дуэте с испанцем Фернандо Вердаско он вышел во второй круг.
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