«Никаких оправданий». Джокович опубликовал пост после поражения от Берреттини в Дохе

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях после поражения в одиночном разряде на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). Серб проиграл итальянцу Маттео Берреттини в первом круге.

«Не на это я надеялся, но рад вернуться на корт. Я всё ещё работаю над тем, чтобы вернуться на желаемый уровень, но я играл без боли, так что никаких оправданий. Маттео играл лучше в этот день и заслужил свою победу. Удачи, Маттео, и спасибо, Катар, за вашу поддержку», — написал Джокович на личной странице в соцсети Х.

Отметим, что на турнире в Дохе Джокович выступает ещё и в парном разряде. В дуэте с испанцем Фернандо Вердаско он вышел во второй круг.