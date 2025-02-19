Питон Стирнс впервые в карьере одержала победу над теннисисткой из топ-10
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46-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс впервые в карьере одержала победу над теннисисткой из первой десятки мирового рейтинга. До этого она проиграла 10 матчей против таких соперниц.
Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 10:10 МСК
8
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|4
|4
|
|6
|6
46
Питон Стирнс
П. Стирнс
Во втором круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ) американка Питон Стирнс обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (восьмая ракетка мира) со счётом 6:3, 4:6, 4:6.
Представительница Китая Чжэн Циньвэнь потерпела третье поражение подряд на турнире WTA. Неудачная серия Циньвэнь тянется с Australian Open — 2025. В нынешнем сезоне она сумела выиграть лишь один матч, в первом круге AO.
В третьем круге Дубая Питон Стирнс сыграет с 14-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.
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