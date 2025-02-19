Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Питон Стирнс впервые в карьере одержала победу над теннисисткой из топ-10

Питон Стирнс впервые в карьере одержала победу над теннисисткой из топ-10
Комментарии

46-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс впервые в карьере одержала победу над теннисисткой из первой десятки мирового рейтинга. До этого она проиграла 10 матчей против таких соперниц.

Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 10:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Питон Стирнс
46
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Во втором круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ) американка Питон Стирнс обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (восьмая ракетка мира) со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Представительница Китая Чжэн Циньвэнь потерпела третье поражение подряд на турнире WTA. Неудачная серия Циньвэнь тянется с Australian Open — 2025. В нынешнем сезоне она сумела выиграть лишь один матч, в первом круге AO.

В третьем круге Дубая Питон Стирнс сыграет с 14-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android