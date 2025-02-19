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Линда Носкова обыграла Джессику Пегулу в третьем круге турнира в Дубае

Линда Носкова обыграла Джессику Пегулу в третьем круге турнира в Дубае
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35-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В третьем круге она обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу, занимающую пятую строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 12:20 МСК
Линда Носкова
35
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Носкова выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трех. На счету Пегулы ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех заработанных.

В четвертьфинале Линда Носкова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Клара Таусон (Дания).

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