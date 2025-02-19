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Адвокат Синнера: всё прошло несправедливо. Янник считает, что с ним обошлись сурово

Адвокат Синнера: всё прошло несправедливо. Янник считает, что с ним обошлись сурово
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Джейми Сингер, адвокат первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о ходе разбирательства по допинг-делу теннисиста, в результате которого он был вынужден согласиться на трёхмесячную дисквалификацию.

«Всё прошло очень несправедливо. С самого начала суд над Синнером проходил по «классическому» сценарию. Никакого фаворитизма не было. Просто обстоятельства положительного результата его теста были весьма необычными.

Янник считает, что с ним обошлись довольно сурово, но признаёт, что каждый имеет право на собственное мнение. У теннисистов нет возможности знать все подробности истории, поэтому они просто выражают своё мнение. Но, возможно, факты стоит изучить более глубоко.

Потребовалось время, чтобы убедить Синнера, что это было правильным решением. Принять предложение ВАДА вместо того, чтобы идти в CAS (где он рисковал получить дисквалификацию на один-два года)», — приводит слова Сингера Sky Sport Italia.

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