Жасмин Паолини получила травму в матче с Кенин в Дубае, она играла во втором сете в слезах
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини упала по ходу второго сета в матче третьего круга, в котором встречалась с американкой Софьей Кенин. В первом же гейме партии итальянка подвернула голеностоп.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
После падения Паолини играла в слезах, мало бегала по корту. На голеностоп ей наклеили тейп, который не помог. Итальянка не выиграла ни одного гейма во втором сете, в итоге потерпев поражение со счётом 4:6, 0:6.
Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 12:10 МСК
56
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|0
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В 2024 году Жасмин Паолини победила на турнире в Дубае. Она потеряет 880 очков и опустится минимум на две строчки в рейтинге WTA.
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