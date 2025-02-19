Жасмин Паолини получила травму в матче с Кенин в Дубае, она играла во втором сете в слезах

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини упала по ходу второго сета в матче третьего круга, в котором встречалась с американкой Софьей Кенин. В первом же гейме партии итальянка подвернула голеностоп.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После падения Паолини играла в слезах, мало бегала по корту. На голеностоп ей наклеили тейп, который не помог. Итальянка не выиграла ни одного гейма во втором сете, в итоге потерпев поражение со счётом 4:6, 0:6.

В 2024 году Жасмин Паолини победила на турнире в Дубае. Она потеряет 880 очков и опустится минимум на две строчки в рейтинге WTA.