Ига Швёнтек с «баранкой» обыграла Даяну Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В третьем круге она обыграла украинку Даяну Ястремскую (48-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:0.
Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 13:05 МСК
48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Швёнтек не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ястремской один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в полуфинал турнира в Дубае Ига Швёнтек поборется с победительницей матча между Питон Стирнс (США) и Миррой Андреевой (Россия).
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