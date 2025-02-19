Ига Швёнтек с «баранкой» обыграла Даяну Ястремскую и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В третьем круге она обыграла украинку Даяну Ястремскую (48-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:0.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Швёнтек не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ястремской один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Дубае Ига Швёнтек поборется с победительницей матча между Питон Стирнс (США) и Миррой Андреевой (Россия).