Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, отыграв шесть матчболов у Бадосы
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В третьем круге она одержала волевую победу над испанкой Паулой Бадосой (10-й номер рейтинга) — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).
Елена отыграла шесть матчболов, четыре — на тай-брейке второго сета, два — в концовке третьего.
Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 13:05 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7 10
|7 7
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|6 8
|6 2
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
Матч продолжался 2 часа 51 минуту. За это время Рыбакина выполнила 10 подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Бадосы восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.
За выход в полуфинал Рыбакина поспорит с американкой Софьей Кенин.
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