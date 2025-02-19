Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, отыграв шесть матчболов у Бадосы

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В третьем круге она одержала волевую победу над испанкой Паулой Бадосой (10-й номер рейтинга) — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

Елена отыграла шесть матчболов, четыре — на тай-брейке второго сета, два — в концовке третьего.

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. За это время Рыбакина выполнила 10 подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Бадосы восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.

За выход в полуфинал Рыбакина поспорит с американкой Софьей Кенин.