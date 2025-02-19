Швёнтек уступает только Уильямс и Шараповой по статистическому показателю на WTA-1000
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Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 20-й четвертьфинал в своей карьере на турнирах категории WTA-1000. На это ей потребовалось 33 попытки. Меньше матчей понадобилось только американской теннисистке Серене Уильямс (26) и россиянке Марии Шараповой (29).
В третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Швёнтек обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (48-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:0.
Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 13:05 МСК
48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
За выход в полуфинал турнира в Дубае Ига Швёнтек поборется с победительницей встречи между Питон Стирнс (США) и Миррой Андреевой (Россия).
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