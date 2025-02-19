Швёнтек уступает только Уильямс и Шараповой по статистическому показателю на WTA-1000

Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 20-й четвертьфинал в своей карьере на турнирах категории WTA-1000. На это ей потребовалось 33 попытки. Меньше матчей понадобилось только американской теннисистке Серене Уильямс (26) и россиянке Марии Шараповой (29).

В третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Швёнтек обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (48-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:0.

За выход в полуфинал турнира в Дубае Ига Швёнтек поборется с победительницей встречи между Питон Стирнс (США) и Миррой Андреевой (Россия).