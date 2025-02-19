Мирра Андреева одержала разгромную победу над Стирнс и вышла в 1/4 финала турнира в Дубае
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14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В третьем круге 17-летняя Андреева разгромила соперницу из США Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.
Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 15:25 МСК
46
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Андреева выполнила шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Стирнс один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в полуфинал «тысячника» в Дубае Мирра Андреева поборется со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.
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