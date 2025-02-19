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Алекс де Минор обыграл Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в 1/4 финала турнира в Дохе

Алекс де Минор обыграл Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в 1/4 финала турнира в Дохе
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Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (87-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 14:40 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
87
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался ровно два часа. За это время Алекс де Минор выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Зандсхулпа один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Дубае де Минор поборется с победителем матча между Андреем Рублёвым (Россия) и Нуну Боржешем (Португалия).

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