Алекс де Минор обыграл Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в 1/4 финала турнира в Дохе

Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (87-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался ровно два часа. За это время Алекс де Минор выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Зандсхулпа один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Дубае де Минор поборется с победителем матча между Андреем Рублёвым (Россия) и Нуну Боржешем (Португалия).