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Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, дошедшая до 1/4 финала на четырёх «тысячниках»

Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, дошедшая до 1/4 финала на четырёх «тысячниках»
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14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, дошедшей до четырёх четвертьфиналов на турнирах WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.

Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 15:25 МСК
Питон Стирнс
46
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В третьем круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Андреева разгромила соперницу из США Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Мирра Андреева выходила в 1/4 финала на турнире в Пекине-2024 (Китай), Цинциннати-2024 (США) и Мадриде-2024 (Испания).

За выход в полуфинал «тысячника» в Дубае Мирра Андреева поборется со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в третьем круге обошла Даяну Ястремскую с Украины со счётом 7:5, 6:0.

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