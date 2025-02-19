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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В матче второго круга он обыграл 39-ю ракетку мира португальского теннисиста Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 16:05 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Нуну Боржеш
39
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Встреча Рублёва с Боржешем продлилась 1 час и 1 минуту. В её рамках Андрей 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету португальца шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за выход в полуфинал турнира в Дохе Рублёв сыграет с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика.

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