Мирра Андреева стала второй по возрасту теннисисткой, выигравшей сет в Дубае со счётом 6:0

14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала второй самой молодой спортсменкой, выигравшей сет на турнире в Дубае со счётом 6:0. Лидером по данному показателю является американская теннисистка Кори Гауфф.

Сегодня, 19 февраля, во втором круге турнира в Дубае Андреева одержала победу над чемпионкой Уимблдона-2023 чешкой Маркетой Вондроушовой (39-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:0.

Отметим, в этот же день в 1/8 финала турнира Андреева разгромила соперницу из США Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1 и стала самой молодой спортсменкой, дошедшей до четырёх четвертьфиналов на турнирах WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.