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Мирра Андреева стала второй по возрасту теннисисткой, выигравшей сет в Дубае со счётом 6:0

Мирра Андреева стала второй по возрасту теннисисткой, выигравшей сет в Дубае со счётом 6:0
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14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала второй самой молодой спортсменкой, выигравшей сет на турнире в Дубае со счётом 6:0. Лидером по данному показателю является американская теннисистка Кори Гауфф.

Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 10:10 МСК
Маркета Вондроушова
39
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0
7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Сегодня, 19 февраля, во втором круге турнира в Дубае Андреева одержала победу над чемпионкой Уимблдона-2023 чешкой Маркетой Вондроушовой (39-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:0.

Отметим, в этот же день в 1/8 финала турнира Андреева разгромила соперницу из США Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1 и стала самой молодой спортсменкой, дошедшей до четырёх четвертьфиналов на турнирах WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.

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