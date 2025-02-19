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Эмма Радукану: очень благодарна за все уайлд-кард. Я не проигрывала плохим теннисистам

Эмма Радукану: очень благодарна за все уайлд-кард. Я не проигрывала плохим теннисистам
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61-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о уайлд-кард, которые она получила на турнирах WTA-1000 в Дубае, WTA-1000 в Дохе и WTA-500 в Абу-Даби.

«Очень благодарна за все уайлд-кард, которые получила за последние несколько недель. Действительно хотела бороться, сделать всё, что в моих силах. Я не проигрывала плохим теннисистам. Екатерина Александрова дошла до полуфинала в Дохе, Маркета Вондроушова — тоже соперница высокого класса. Мне нужно трезво оценить ситуацию и просто постараться позаботиться о своём дне и оставаться последовательной, не упускать его», — приводит слова Радукану The National.

Напомним, на турнире WTA-500 в Абу-Даби Эмма Радукану в первом круге уступила Маркете Вондроушовой из Чехии со счётом 3:6, 4:6. На «тысячнике» в Дохе британка в первом круге проиграла россиянке Екатерине Александровой (3:6, 5:7). На соревнованиях в Дубае Радукану дошла до второго круга, где уступила Каролине Муховой (6:7 (6:8), 4:6).

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